Futbolcular havaalanında mahsur kaldı!

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı. Arabistan Ligi'nde forma giyen Arjantinli 3 futbolcu ülkelerine dönmek için aktarma yapacakları Almanya'da mahsur kaldı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı.



Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında oynayan Leonardo Gil, Damac FC takımında oynayan Sergio Vittor ve Al-Shabab'ta oynayan Christian Guanca, Brezilya ile Arjantin arasındaki uçuş yasağı nedeniyle Frankfurt Havaalanı'nda mahsur kaldı.

GEREKLİ İZNİ ALAMADILAR



Arabistan'dan Arjantin'e doğrudan uçuş olmadığı için Almanya – Brezilya – Arjantin rotasını izlemek zorunda olan ve aktarma yapmak için önce Frankfurt'a uçan 3 futbolcu, Arjantin yetkililerin gereken izni alamaması nedeniyle 1 haftadır boş havaalanında kalıyor.

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