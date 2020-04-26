26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Futbolcular havaalanında mahsur kaldı!

Futbolcular havaalanında mahsur kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı. Arabistan Ligi'nde forma giyen Arjantinli 3 futbolcu ülkelerine dönmek için aktarma yapacakları 'da mahsur kaldı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı.

'ın Al Ittihad takımında oynayan Leonardo Gil, Damac FC takımında oynayan Sergio Vittor ve Al-Shabab'ta oynayan Christian Guanca, ile Arjantin arasındaki uçuş yasağı nedeniyle Frankfurt Havaalanı'nda mahsur kaldı.

GEREKLİ İZNİ ALAMADILAR

Arabistan'dan Arjantin'e doğrudan uçuş olmadığı için – Brezilya – Arjantin rotasını izlemek zorunda olan ve aktarma yapmak için önce Frankfurt'a uçan 3 futbolcu, Arjantin yetkililerin gereken izni alamaması nedeniyle 1 haftadır boş havaalanında kalıyor.

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