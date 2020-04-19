19 Nisan 2020, Pazar
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Brescia Başkanı Cellino corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Avrupa'da özellikle İtalya'da etkili olmaya devam ediyor. Çizme'de son olarak Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İtalya Serie A takımlarından Bresica'nın başkanı Massimo Cellino da corona virüsü kurbanı oldu.
La Repubblica'ya röportaj veren başkan Cellino, "Cagliari'de iki haftalık karantina süreci sonrası test için hastaneye gittim. Kızımda çıktı, oğlumda çıkmadı. Şu anda bende de var. Aşırı yorgunluk ve kemiklerimde çok güçlü ağrı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Massimo Cellino geçtiğimiz aylarda, takımın golcü oyuncusu Mario Balotelli hakkındaki ırkçı ifadeleri ile gündeme gelmiş daha sonra özür dilemişti.
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