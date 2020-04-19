19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia Başkanı Cellino corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Avrupa'da özellikle 'da etkili olmaya devam ediyor. Çizme'de son olarak 'nın başkanı , corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Serie A takımlarından Bresica'nın başkanı da corona virüsü kurbanı oldu.

'ya röportaj veren başkan Cellino, "Cagliari'de iki haftalık karantina süreci sonrası test için hastaneye gittim. Kızımda çıktı, oğlumda çıkmadı. Şu anda bende de var. Aşırı yorgunluk ve kemiklerimde çok güçlü ağrı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Massimo Cellino geçtiğimiz aylarda, takımın golcü oyuncusu Mario Balotelli hakkındaki ırkçı ifadeleri ile gündeme gelmiş daha sonra özür dilemişti.

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