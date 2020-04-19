Brescia Başkanı Cellino corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte spor organizasyonları durmuş ve kulüpler mali anlamda dara düşmüştü. Salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da da durum farklı değil. İtalyan kulüpleri dar boğazdan çıkmak için oyuncularından indirim talep ediyor ve bazı oyuncuları satış listesine koyuyor. Bu kapsamda Roma'dan Cengiz Ünder'e üzücü haber geldi.