26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Robben'den futbola dönüş sinyali

Yıldız isim heyecanlandırdı! Geri dönüş sinyali...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

Kariyeri boyunca 12 şampiyonluk yaşayan Hollandalı yıldız Robben, futbola dönüş sinyali verdi. 'i desteklemeye devam ettiğini belirten Robben, "Hey, belki biraz daha oynamak istiyorsundur.' gibi düşünceler aklımı meşgul etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Geçen sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı eski oyuncu , futbola tekrar dönmek isteyebileceğini söyledi.

Kariyerinde 'in yanı sıra , Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Robben, en son forma giydiği takım olan Bayern Münih'in podcast yayınına açıklamalarda bulundu.

"BEN BİR SPORCUYUM"

Emekliliğinin ilk zamanlarında futbolu çok özlemediğini belirten Robben, "Ama biraz daha süre geçince 'Hey, belki biraz daha oynamak istiyorsundur.' gibi düşünceler aklımı meşgul etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sporcu olduğu duygusuna kapıldığını söyleyen Robben, "Virüsle beraber herkesin hayatı garip hal aldı ve futbolun geri dönmesini bekliyoruz. Ne olursa olsun içinde her zaman durur, ben bir sporucuyum." şeklinde konuştu.

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12 ŞAMPİYONLUK KUPASI KALDIRDI

Bayern Münih'i desteklemeye devam ettiğini aktaran Robben, müsait olmadığı için bütün maçları izleyemediğini sözlerine ekledi.

Robben, kariyeri boyunca 'da 8, İngiltere'de 2, ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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