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DÜNYADAN FUTBOL

Gomis Marsilya’ya

Gomis Marsilya’ya
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Fransız basını, Bafetimbi 'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu.

Fransız basını, Bafetimbi 'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu. Suudi Arabistan ekibi Riyad'da forma giyen 34 yaşındaki golcü geçen sezon 46 maçta 35 gol atarak dev katkı sağlamıştı. Bu sezon ise 28 maçta 19 kez fileleri havalandıran Gomis'in ülkesi Fransa'ya döndüğü ve Al Hilal ile yolları ayıracağı ifade edildi.
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