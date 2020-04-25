25 Nisan 2020, Cumartesi
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Gomis Marsilya’ya
Fransız basını, Bafetimbi Gomis'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu.
Fransız basını, Bafetimbi Gomis'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 34 yaşındaki golcü geçen sezon 46 maçta 35 gol atarak dev katkı sağlamıştı. Bu sezon ise 28 maçta 19 kez fileleri havalandıran Gomis'in ülkesi Fransa'ya döndüğü ve Al Hilal ile yolları ayıracağı ifade edildi.
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