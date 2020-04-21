21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

SON DAKİKA: Hollanda Ligi için resmi açıklama geldi

Hollanda Ligi için resmi açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Son dakika haberine göre; , ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde futbol organizasyonları askıya alınmıştı.

Futbolun maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, 'den flaş bir açıklama geldi. Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurdu.

Hollanda Eredivisie'de 25. haftanın sonunda Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

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