21 Nisan 2020, Salı
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SON DAKİKA: Hollanda Ligi için resmi açıklama geldi
Son dakika haberine göre; Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıkladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde futbol organizasyonları askıya alınmıştı.
Futbolun maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den flaş bir açıklama geldi. Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurdu.
Hollanda Eredivisie'de 25. haftanın sonunda Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.
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