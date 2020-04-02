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BEŞİKTAŞ

Lukaku: Beni Biliç istemedi

Lukaku: Beni Biliç istemedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Inter'in yıldız oyuncusu 'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belçikalı, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında 'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Bilic beni istemedi, son gün Everton'a kiralandım" dedi.

Inter'in yıldız oyuncusu 'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belçikalı, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında 'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Bilic beni istemedi, son gün Everton'a kiralandım" dedi.
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