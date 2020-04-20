20 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mohammed Salah’tan dev yardım

Mohammed Salah’tan dev yardım
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah koronavirüs günlerinde çalışmalarını evinde sürdürüyor. Mısırlı yıldız bu anları hesaplarına da yüklüyor.

Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah koronavirüs günlerinde çalışmalarını evinde sürdürüyor. Mısırlı yıldız bu anları hesaplarına da yüklüyor. Bu arada doğduğu köy olan Nagrig'e de yardımlarını sürdürüyor. Salah, bu bölgeye sürekli maske ve gıda yardımında bulunmayı ihmal etmiyor.
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