20 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi başka seviye

Lionel Messi başka seviye
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Günümüz futbolunun meşhur "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmasına eski yıldız David Beckham da katıldı. İngiliz futbolunun efsane ismi kendisi gibi Manchester United ve takımlarında forma giymiş 'nun Lionel Messi seviyesinde olmadığını söyledi.

Günümüz futbolunun meşhur "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmasına eski yıldız David Beckham da katıldı. İngiliz futbolunun efsane ismi kendisi gibi Manchester United ve takımlarında forma giymiş 'nun Lionel Messi seviyesinde olmadığını söyledi. Beckham "Dünyanın en iyisi Messi. Bu bence net. Messi ve Ronaldo'nun diğer tüm futbolculardan üst seviyede olduklarını da kabul etmek gerekir" diye konuştu.
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