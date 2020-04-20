20 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Seyirciler arabada!

Seyirciler arabada!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Midtjylland lige seyircisiz devam edilmesi durumunu göze alarak ilginç bir yönteme başvurdu. Danimarka ekibi stat önüne dev ekranlar koymayı planlıyor. stada giremeyecek ancak arabalarının içinden dev ekranlara bakarak mücadeleyi takip edebilecek.

Midtjylland lige seyircisiz devam edilmesi durumunu göze alarak ilginç bir yönteme başvurdu. Danimarka ekibi stat önüne dev ekranlar koymayı planlıyor. stada giremeyecek ancak arabalarının içinden dev ekranlara bakarak mücadeleyi takip edebilecek. Radyoda oluşturulan özel frekansla spiker sesi de heyecana eşlik edecek.
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