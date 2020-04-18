18 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MLS 8 Haziran'a kadar askıya alındı

MLS 8 Haziran'a kadar askıya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Amerikan Birinci Futbol Ligi (), 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alan corona virüsü salgını nedeniyle liglerin 8 Haziran'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmaları 12 Mart'ta ertelendiği duyurulmuştu. MLS'in konuyla ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi. Daha önce yapılan açıklamalarda maçların 10 Mayıs'ta başlatılabileceği ifade edilmişti.

Öte yandan kulüplerin yaşadığı ekonomik durumdan dolayı futbolcuların maaşlarıyla ilgili düzenlemeler için oyuncular birliği ile görüşmelerde bulunulduğu açıklandı.

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