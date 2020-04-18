18 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nu şoke eden çağrı! 20 Nisan'a kadar...

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nu şoke eden çağrı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da, spor faaliyetlerinin yeniden başlamatma çabaları sürüyor. Milli yıldızımız 'nun takımı da, yabancı futbolcularına 'a kadar İtalya'ya dönmelerini istedi.

Serie A ekiplerinden , milli futbolcu da dahil takımda forma giyen 12 yabancı futbolcusuna İtalya'ya dönüş çağrısında bulundu.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic, Rafael Leao, Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic, Franck Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ismael Bennacer, Simon Kjaer, Lucas Paqueta ve Theo Hernandez'in İtalya'ya en geç 'da dönmelerini istedi.

Mayıs ayının başında antrenmanlara başlanması planlanan ülkede, yabancı oyuncuların geçireceği 14 günlük karantina süreci de göz önüne alınarak böyle bir tarih belirlendiği ifade edildi.

LİGİ MAYIS SONU BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Daha önce de İtalya Spor Bakanı yaptığı açıklama ile idmanların 4 Mayıs'ta seyirciye kapalı bir şekilde başlayabileceğini düşündüklerini söylemişti. Federasyon başkanı ise mayısın sonu ile haziranın başı gibi liglerin yeniden oynanmasını planladıklarını dile getirmişti.

Milan'dan corona virüsüyle mücadele için dev bağış haberin devamı

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