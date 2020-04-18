Meksika Ligi için radikal karar! 5 yıl boyunca...
Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, yaşanılan mali sorunlar nedeniyle Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl boyunca küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.
Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.
Öte yandan Bonilla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, corona virüsü salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.
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