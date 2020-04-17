17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih’ten Leroy Sane hamlesi

Bayern Münih’te rota Leroy Sane
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Bundesliga devi , ekiplerinden forması giyen Alman futbolcu 'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Dünya ve Avrupa'da corona virüsü sebebiyle sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı konuşulurken, gelecek sezon için de hazırlıkları başladı. Alman devi , geçtiğimiz sezonda kadrosuna katmak istediği için yeniden atağa kalktı.

'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre, Alman kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezon 100-120 milyon Sterlin arası bir teklif götüren Bayern Münih, Sane'nin sezon başında yaşadığı diz sakatlığının ardından bu teklifi 60 milyon Sterlin civarına kadar düşürdü. İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan Sane'nin de Bayern Münih'te forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Ancak 'nin İspanyol çalıştırıcı da Sane'den vazgeçmiş değil.

Öte yandan Guardiola'nın, Sane'yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı da İngiliz basınında çıkan haberler arasında yer aldı.


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