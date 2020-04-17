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DÜNYADAN FUTBOL

Layvin Kurzawa Arsenal’e

Layvin Kurzawa Arsenal’e
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe için Layvin Kurzawa'dan kötü haber geldi. PSG ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin, tercihini 'den yana yaptığı belirtildi.

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe için Layvin Kurzawa'dan kötü haber geldi. PSG ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin, tercihini 'den yana yaptığı belirtildi. Fransız basını, Barcelona, Juventus, Liverpool ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki Kurzawa'nın İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığını duyurdu.
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