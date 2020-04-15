15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kovalenko’dan mangal paylaşımı

Kovalenko’dan mangal paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Ganalı yıldız Boateng'in sosyal medyada paylaştığı "sanal mangal" videosu büyük ilgi toplamıştı. Coronavirüsünden korunmak için eve kapanan ve adı Beşiktaş ile anılan Viktor Kovalenko da aynı paylaşımı yaptı.

Ganalı yıldız Boateng'in sosyal medyada paylaştığı "sanal mangal" videosu büyük ilgi toplamıştı. Koronavirüsünden korunmak için eve kapanan ve adı Beşiktaş ile anılan Viktor Kovalenko da aynı paylaşımı yaptı. 'le kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a önerildiği ve yönetimin Ukrayna 'nın değişilmez isimlerinden olan 1,82'lik futbolcuyu değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.
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