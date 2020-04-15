15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

David Beckham ve Ronaldo tekrar biraraya geliyor! Corona virüsü ve yardım maçı...

Efsaneler biraraya geliyor! Corona virüsü ve yardım...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

nedeniyle günlerini evlerinde geçiren eski dünya yıldızları ve , Instagram üzerinden canlı yayınla takipçileriyle buluştu. İki eski efsaneden canlı yayında sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Kariyerlerinde 'de birlikte top oynamış olan Brezilyalı eski yıldız ile İngilizlerin efsane ismi sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla bir araya geldiler.

'e bu sezon kabul edilen Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham ile İspanyol temsilcisi Real Valladolid'in başkanı Ronaldo, dünyada salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler. Beckham bu isteğini, "Bunu yapmamız lazım. Hayat kurtaran sağlık çalışanları için mümkün olduğu kadar yardım toplamamız gerekiyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Ancak maçın nerede, nasıl ve ne zaman oynanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Bernardo Silva duyurdu! Ronaldo corona virüsü... haberin devamı

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