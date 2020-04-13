13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü sebebiyle turnuvalar ertelenmişti! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz öneri

UEFA'dan turnuvalar için sürpriz öneri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

nedeniyle iptal olan futbol organizasyonlarının ne zaman ve nasıl oynanacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Bu konu hakkında 'dan flaş bir hamle geldi. UEFA, iki büyük turnuvası için ağustos ayında 2 hafta sürecek bir formül üzerinde çalışıyor. ve 'nin tamamlanması için önerilen seçenek ne? İşte detaylar...

Tüm dünyayı sarsan salgını nedeniyle futbol organizasyonları durdu. , iki büyük turnuvasını sonlandırmak için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Footmercato'da yer alan habere göre ve 'nin tamamlanması için yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile sürekli temasta bulunan UEFA, iki organizasyonu da ağustos ayında bitirmenin planlarını yapıyor. Buna göre son 16 turunun kalan maçlarının oynatılıp; çeyrek ve yarı final müsabakalarının da tek maç üzerinden tarafsız bir sahada seyircisiz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Final karşılaşmasıyla beraber 2 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvalarla, liglerin yeni sezon başlangıcı arasında, oyuncuların dinlenebilmesi adına en az 3 haftalık bir süre bulunması da seçenekler arasında yer alıyor.

UEFA'dan EURO 2020 yorumu! haberin devamı

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