06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Willian: Özgürüm

Willian: Özgürüm
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı Willian, kulüpten beklediği 3 yıllık teklifi alamadığını ve herhangi bir takımla pazarlık için özgür olduğunu söyledi.

İngiliz basını, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için ve Tottenham'ın devrede olduğunu belirtiyor. Kanatlara takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin de Willian'a bir teklif götürmesi bekleniyor.

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