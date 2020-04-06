Willian: Özgürüm

Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı Willian, kulüpten beklediği 3 yıllık teklifi alamadığını ve herhangi bir takımla pazarlık için özgür olduğunu söyledi.

İngiliz basını, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Arsenal ve Tottenham'ın devrede olduğunu belirtiyor. Kanatlara takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin de Willian'a bir teklif götürmesi bekleniyor.

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