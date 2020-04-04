04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

CONCACAF Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi

CONCACAF Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2020

Kuzey, ve Karayipler Konfederasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan yarı final ve finallerini erteledi.

'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kosta Rika, Honduras, ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.

Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı!
Ronaldo tarihe geçecek! Ronaldo tarihe geçecek!
Llorente'den Liverpool taraftarını kızdıracak paylaşım! Llorente'den Liverpool taraftarını kızdıracak paylaşım!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör