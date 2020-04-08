09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig oyuncuları, koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı

Premier Lig oyuncularından anlamı hareket
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

İngiltere 'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

kaptanı Jordan Henderson ile kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.

Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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