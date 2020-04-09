09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bir görüşme 4 süper yıldız

Bir görüşme 4 süper yıldız
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü sebebiyle herkes evde ve sevdikleriyle görüntülü şekilde konuşuyor.

'in efsane oyuncuları da bu şekilde birbirleriyle sohbet ediyor. İker Casillas'ın paylaştığı fotoğrafta bir dönem birlikte ter döken Roberto Carlos, Luis Figo ve fenomen Ronaldo da paylaşıyor. Bu dörtlünün bir ara toplam bonservis bedeli 1 milyar euro'yu geçiyordu. Yıllar sonra bu dörtlüyü bir arada görenler geçmişi andı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'den ilginç uygulama! Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak Premier Lig'den ilginç uygulama! "Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak"
Premier Lig oyuncularından anlamı hareket Premier Lig oyuncularından anlamı hareket
Efsanelerle canlı yayında buluştu Efsanelerle canlı yayında buluştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör