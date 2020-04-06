06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo her yerde zirvede

Ronaldo her yerde zirvede
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Juventus'un yıldız ismi 'nun yeşil sahalardaki başarısı cebine de yansıyor.

Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca dünyada 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmayı başaracak. Forbes Dergisi'nde yer alan habere göre; dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen CR7'nin koronavirüs salgını nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda kariyerindeki kazancının 1 milyar dolara ulaşacağı yazıldı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, tüm spor dallarında ise golfçü ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra bu kazanca ulaşan 3. sporcu unvanını alacak.

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