06 Nisan 2020, Pazartesi
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Ronaldo her yerde zirvede
Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalardaki başarısı cebine de yansıyor.
Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca dünyada 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmayı başaracak. Forbes Dergisi'nde yer alan habere göre; dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen CR7'nin koronavirüs salgını nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda kariyerindeki kazancının 1 milyar dolara ulaşacağı yazıldı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, tüm spor dallarında ise golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra bu kazanca ulaşan 3. sporcu unvanını alacak.
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