06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Blaszczykowski artık patron!

Blaszczykowski artık patron!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Borussia Dortmund formasıyla adını Avrupa futbolunda duyuran Jakup Blaszczykowski, kaptanlığını yaptığı 'u satın aldı.

Ülkesi Polonya'nın önde gelen takımlarından olan 'un tüm borçlarını ödeyen 34 yaşındaki futbolcu, hisselerini de satın alarak kulüpte patronluk koltuğuna oturmuş oldu.

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