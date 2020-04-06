Blaszczykowski artık patron!

Borussia Dortmund formasıyla adını Avrupa futbolunda duyuran Jakup Blaszczykowski, kaptanlığını yaptığı Wisla Krakow'u satın aldı.

Ülkesi Polonya'nın önde gelen takımlarından olan Wisla Krakow'un tüm borçlarını ödeyen 34 yaşındaki futbolcu, hisselerini de satın alarak kulüpte patronluk koltuğuna oturmuş oldu.

DİĞER