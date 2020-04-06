Deniz Aytekin rakip tanımadı!

Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden Deniz Aytekin, sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi.

Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden Deniz Aytekin, sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi. 41 yaşındaki hakem, Borussia Mönchengladbach forması giyen Jonas Hofmann ile FIFA 20'de kozlarını paylaştı. İkilinin mücadelesini taraftarlar, sosyal medyadan da takip ederken, Aytekin mücadeleyi 2-1 kazandı.

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