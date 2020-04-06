06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Deniz Aytekin rakip tanımadı!

Deniz Aytekin rakip tanımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden , sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi.

Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden , sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi. 41 yaşındaki hakem, forması giyen Jonas Hofmann ile FIFA 20'de kozlarını paylaştı. İkilinin mücadelesini taraftarlar, sosyal medyadan da takip ederken, Aytekin mücadeleyi 2-1 kazandı.

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