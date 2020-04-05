05 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina'dan müjdeli haber! 3 isim corona virüsünü yendi

Fiorentina'da 3 isim corona virüsünü yendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Avrupa'dan corona virüsü salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden olan 'da top koşturan birçok yıldızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Yapılan testler sonrası bazı oyuncularında corona virüsü tespit edilen 'da Cutrone, Pezzella ve Vlahovic'in corona virüsünü yendiği açıklandı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in corona virüsü testlerinnin negatif çıktığı ve bu isimlerde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) dair semptomların ortadan kalktığı belirtildi.

Fiorentina ayrıca futbolcularla ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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