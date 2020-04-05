05 Nisan 2020, Pazar
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Fiorentina'dan müjdeli haber! 3 isim corona virüsünü yendi
Avrupa'dan corona virüsü salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da top koşturan birçok yıldızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Yapılan testler sonrası bazı oyuncularında corona virüsü tespit edilen Fiorentina'da Cutrone, Pezzella ve Vlahovic'in corona virüsünü yendiği açıklandı.
Fiorentina Kulübü'nden yapılan açıklamada Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in corona virüsü testlerinnin negatif çıktığı ve bu isimlerde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) dair semptomların ortadan kalktığı belirtildi.
Fiorentina ayrıca futbolcularla ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
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