04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak

Ronaldo tarihe geçecek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

İtalya ekibi 'un Portekizli futbolcusu , kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör 'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

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