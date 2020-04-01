01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

İngiltere ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü 'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.

Howe'nin, 'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.

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