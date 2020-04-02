Unai Emery AC Milan’a

Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen Unai Emery'nin gelecek sezon Milan teknik direktörü olmayı kabul ettiğini yazdı.

Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen Unai Emery'nin gelecek sezon Milan teknik direktörü olmayı kabul ettiğini yazdı. Gazete, Ralf Rangnick'in sportif direktör olarak düşünüldüğü ortamda Milan'ın Marcelinho ve Spaletti ile de görüştüğü ancak İspanyol teknik adamda karar kılındığını yazdı. Unai'nin, Milan'a Aubameyang'ı da götürmek istediği ileri sürüldü.

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