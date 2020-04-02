02 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Unai Emery AC Milan’a
Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen Unai Emery'nin gelecek sezon Milan teknik direktörü olmayı kabul ettiğini yazdı.
Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen Unai Emery'nin gelecek sezon Milan teknik direktörü olmayı kabul ettiğini yazdı. Gazete, Ralf Rangnick'in sportif direktör olarak düşünüldüğü ortamda Milan'ın Marcelinho ve Spaletti ile de görüştüğü ancak İspanyol teknik adamda karar kılındığını yazdı. Unai'nin, Milan'a Aubameyang'ı da götürmek istediği ileri sürüldü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...