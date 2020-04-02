02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Unai Emery AC Milan’a

Unai Emery AC Milan’a
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen 'nin gelecek sezon Milan olmayı kabul ettiğini yazdı.

Corriere dello Sport, adı Fenerbahçe için de geçen 'nin gelecek sezon Milan olmayı kabul ettiğini yazdı. Gazete, Ralf Rangnick'in sportif direktör olarak düşünüldüğü ortamda Milan'ın Marcelinho ve Spaletti ile de görüştüğü ancak İspanyol teknik adamda karar kılındığını yazdı. Unai'nin, Milan'a Aubameyang'ı da götürmek istediği ileri sürüldü.

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