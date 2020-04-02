Latovlevici'ye corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi
Türkiye'de Gençlerbirliği, Karabükspor, Galatasaray ve Bursaspor formalarını da terleten ve son olarak Macaristan Ligi ekiplerinden Kisvarda'da forma giyen Iasmin Latovlevici, kulüpten izin almadan ülkesi Romanya'ya döndüğü için takımdan gönderildi.
Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Macaristan'ın Kisvarda kulübüyle anlaşma sağlayan Iasmin Latovlevici vatandaşı Grozav ile birlikte takımdan gönderildi. İki oyuncu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpten izin almadan Romanya'ya dönerken, Kisvarda Kulübü iki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Macaristan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İki oyuncu izinsiz Romanya'ya gitti. Bu sadece kulübün iç düzenlemelerinin değil, aynı zamanda sözleşmelerinin, takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda, kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz. İki oyuncuyu sorumsuzca davranmakla ve sözleşme kurallarını ihlal etmekle suçlayan açıklamada, "Sorumsuzlukları kulübün isteklerine ve güvenliğine karşılık gelmiyor. Bütün bunlar tolere edemeyeceğimiz bir sözleşme ihlali olduğunu kanıtlıyor. Her ne kadar Gheorghe Grozav bize geçmişte çok yardımcı olsa da, bu yaptığı hareket unutulmaz. Bizim için yaptıklarından dolayı ona teşekkür ediyoruz ancak olanları kabul etmiyoruz. Iasmin Latovlevici'nin henüz oynama fırsatı olmamıştı." dendi.
Latovlevici, Bursaspor'dan ayrılmasının ardından şubat ayında transfer olduğu Kisvarda'da forma şansı bulamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...