01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye

Mesut Özil'den evde kalanlara müjde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

ekiplerinden 'de forma giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar 'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

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