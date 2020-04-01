01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı

Brezilyalı Ronaldo'dan evde kal çağrısı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.

() ekiplerinden 'in başkanlığını yapan Ronaldo, kulübün sosyal medya hesabında yer alan videosunda, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirten Ronaldo, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de çoğu insan gibi bunu yapıyorum. Umarım en kısa zamanda bu düşmanı yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Real Valladolid'de yeni şartlara uyum sağladıklarını belirten Ronaldo, "Evden çalışıyoruz ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyoruz. La Liga yönetimi ve federasyon ile sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya federasyonu açıkladı! Sezon tamamlanacak mı? İtalya federasyonu açıkladı! Sezon tamamlanacak mı?
Mesut Özil'den evde kalanlara müjde! Mesut Özil'den "evde kalanlara" müjde!
Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör