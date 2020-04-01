Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in başkanlığını yapan Ronaldo, kulübün sosyal medya hesabında yer alan videosunda, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirten Ronaldo, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de çoğu insan gibi bunu yapıyorum. Umarım en kısa zamanda bu düşmanı yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.
Real Valladolid'de yeni şartlara uyum sağladıklarını belirten Ronaldo, "Evden çalışıyoruz ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyoruz. La Liga yönetimi ve federasyon ile sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...