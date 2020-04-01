Gabriele Gravina açıkladı! Sezon tamamlanacak mı?
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın geleceğinin ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.Gravina, aynı zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasından da bahsetti.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın geleceğinin ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Gravina, aynı zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasından da bahsetti.
"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Gravina, Serie A'nın geleceği için; "İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...