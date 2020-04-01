01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Gabriele Gravina açıkladı! Sezon tamamlanacak mı?

İtalya federasyonu açıkladı! Sezon tamamlanacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Başkanı , Serie A'nın geleceğinin ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.Gravina, aynı zamanda Başkanı Agnelli ile olan konuşmasından da bahsetti.

Başkanı , Serie A'nın geleceğinin ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Gravina, aynı zamanda Başkanı Agnelli ile olan konuşmasından da bahsetti.

"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Gravina, Serie A'nın geleceği için; "İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.

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