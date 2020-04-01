01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dybala'dan Ronaldo'ya şok sözler

Dybala'dan Ronaldo'ya şok sözler
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Corona virüse yakalanan futbolculardan Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim" dedi.

Arjantinli Paulo Dybala, koronavirüse yakalanan futbolculardan bir tanesi... Evde dinlenme sürecinde olan başarılı sporcu, ilk süreçte yaşadıklarını anlattı. Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.

Dybala, takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya ise, "Evet, ona ondan, tarzından, yürüyüşünden nefret ettiğimizi söyledim." ifadesini kullandı.

'nda forma şansı bulamaması ile ilgili ise Dybala, "Sorun etmiyorum çünkü Leo ile benzer özelliklerimizin olduğunu biliyorum." dedi.

Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA'dan yeni açıklama! Gelecek sezon da... UEFA'dan yeni açıklama! Gelecek sezon da...
UEFA resmen açıkladı! EURO 2020 play-off maçları... UEFA resmen açıkladı! EURO 2020 play-off maçları...
Maracana Stadı Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor Maracana Stadı Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör