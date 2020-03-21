21 Mart 2020, Cumartesi
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Messi de akıma uydu
Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan bu akıma Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi de katıldı.
Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan bu akıma Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi de katıldı. Çektiği videoyu hesabından paylaşan Arjantinli yıldız, hem Barcelona'dan hem de milli takımdan arkadaşları Xavi, Vidal, Jordi Alba, Luis Suarez ve Agüero'yu da etkinliğe katılması için davet etti. Bu akıma Ramos, Marcelo, Henry gibi dünya yıldızları da katılım göstermişti.
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