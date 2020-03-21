21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Messi de akıma uydu

Messi de akıma uydu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan bu akıma Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi de katıldı.

Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan bu akıma Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi de katıldı. Çektiği videoyu hesabından paylaşan Arjantinli yıldız, hem Barcelona'dan hem de milli takımdan arkadaşları Xavi, Vidal, Jordi Alba, ve Agüero'yu da etkinliğe katılması için davet etti. Bu akıma Ramos, Marcelo, Henry gibi dünya yıldızları da katılım göstermişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sion 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti Sion 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti
Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: Durumlar çok kötü Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: "Durumlar çok kötü"
Virüsü hep birlikte yeneceğiz "Virüsü hep birlikte yeneceğiz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör