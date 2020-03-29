29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mbappe de boş geçmedi

Mbappe de boş geçmedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

PSG’nin süper yıldızı Kylian Mbappe, Fransız kuruluşu Abbe Pierre Vakfı’na yüklü bir bağış yaptı.

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, Fransız kuruluşu Abbe Pierre Vakfı'na yüklü bir bağış yaptı. Siteden yapılan açıklamada, "Mbappe çok önemli bir katkı yaptı. Onun cömertliği sayesinde ilk yardım ihtiyaçlarımız, yiyecek-içecek, barınak ve su ihtiyaçlarının yanı sıra hijyen konusundaki eksikler de tamamlanacak" ifadelerine yer verildi.
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