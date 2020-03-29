29 Mart 2020, Pazar
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Juve, Pogba’da bir adım önde
Torino ekibi, ManU’ya takas için Dybala veya Pjanic’i önererek Madrid’in önüne geçecek.
Paul Pogba, önümüzdeki transfer döneminde de en çok konuşulan isimlerden olacak. Real Madrid'in uzun süredir peşinde koştuğu Fransız yıldız için eski takımı Juventus da devreye girdi. 27 yaşındaki oyuncu için ise önemli yıldızlarını gözden çıkardı. Juventus, Pogba'nın takıma yeniden kazandırılması adına Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i Manchester United'a takasta önermeyi düşünüyor. Torino ekibinin bu teklifle Real Madrid'in bir adım önüne geçebileceği vurgulandı. 2012'de Manchester United'dan, Juventus'a bedelsiz olarak transfer olan Pogba, burada çıktığı 178 maçta 34 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Ardından 105 milyon euro'ya ManU'ya giden yıldız, büyük beklentileri karşılayamadı. Sorunlar yaşayan Pogba'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
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