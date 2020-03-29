29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Belarus’ta lige devam!

Belarus’ta lige devam!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları askıya alınırken; Belarus'ta ligler seyircili olarak oynanıyor.

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları askıya alınırken; Belarus'ta ligler seyircili olarak oynanıyor. İlk haftası geride kalan ligde, görevliler stat giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapıyor. Yetkililer, müsabakaların devam edeceği yönünde açıklamalar yaparken; oyuncular ise tüm dünyadaki erteleme kararının uygulanmasını talep ediyor.
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