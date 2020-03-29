Belarus’ta lige devam!

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları askıya alınırken; Belarus'ta ligler seyircili olarak oynanıyor.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ

Tümdünyada koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları askıya alınırken; Belarus'ta ligler seyircili olarak oynanıyor. İlk haftası geride kalan ligde, görevliler stat giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapıyor. Yetkililer, müsabakaların devam edeceği yönünde açıklamalar yaparken; oyuncular ise tüm dünyadaki erteleme kararının uygulanmasını talep ediyor.