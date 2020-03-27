27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus yılın transfer bombasını patlatıyor! Marcelo...

İtalyan ekibi yılın transfer bombasını patlatıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

İtalya Serie A ekiplerinden , sezonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! 2018 yazında 'den dünyaca ünlü yıldız 'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü eflatun-beyazlıların Brezilyalı sol beki 'ya dikti. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin geçtiği haberde, milli yıldızımız 'ın defans hattındaki yeni partneri Marcelo olabilir. İşte detaylar...

İtalyan devi , dev transferde vites yükseltti. A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği siyah beyazlılar, Ronaldo'nun ardından bir diğer 'li yıldız 'nun peşinde düştü.

İspanyol gazetesi Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; Marcelo'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen 'nun da Juventus'ta olması nedeniyle Brezilyalı starın aklının Juve'de olduğu ve siyah beyazlıların teknik patronu Maurizio Sarri'nin de bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi.

MARCELO İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz sezonunda Juve'nin kendisine olan ilgisini itiraf eden Marcelo, "İtalyan kulüpleri benimle temasa geçmişti. Gerçek şu ki, Real Madrid'i seviyorum, burası benim evim ve dünyanın en güzel kulübü." demişti.

Transferin geleceğine dair net bir öngörü olmasa da, Juve'nin yaz transfer sezonunda Marcelo için yakın temasta bulunacağı ve Brezilyalı yıldız için tüm şartları seferber edeceği aktarıldı.

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