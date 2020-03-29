29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Harry Kane Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

Harry Kane'den ayrılık sinyali
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

İngiliz oyuncu, Tottenham'ın eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbolu Tottenham'da bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayır da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Tottenham forması giyen , takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuştu.

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