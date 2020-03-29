29 Mart 2020, Pazar
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Xavi Hernandez'den Barcelona açıklaması
Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı. Katalan ekibine dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.
Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.
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