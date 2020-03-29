29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Xavi Hernandez'den Barcelona açıklaması

Xavi'den Barcelona açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.03.2020

'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı. Katalan ekibine dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.

ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan , 'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu hayatını kaybetti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ligler devam edecek mi? Şenes Erzik açıkladı Ligler devam edecek mi? Şenes Erzik açıkladı
Yusuf Yazıcı’dan alkışlanacak hareket! Yusuf Yazıcı’dan alkışlanacak hareket!
Genç oyuncu hayatını kaybetti! Genç oyuncu hayatını kaybetti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör