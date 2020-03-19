19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu belli oldu

Jorge Jesus'un test sonucu belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce , , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

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