29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sezon iptal

Sezon iptal
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

İtalya’da belirsizlik sürerken; , Çizme’de ligin iptal olacağını iddia etti.

Avrupa'da sporun geleceği merak konusu olurken; virüsün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. 'un haberinde; İtalya Serie A'nın bu sezon için bir daha başlamama ihtimalinin artık arttığı belirtildi. Ligin iptal edilmesi ve bu sezon şampiyon belirlenmemesinin masadaki en güçlü ihtimal olduğu vurgulandı. İtalya , mayıs sonuna kadar liglerin oynanmayacağını açıklamıştı.
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