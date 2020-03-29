29 Mart 2020, Pazar
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Sezon iptal
İtalya’da belirsizlik sürerken; La Gazzetta Dello Sport, Çizme’de ligin iptal olacağını iddia etti.
Avrupa'da sporun geleceği merak konusu olurken; virüsün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta Dello Sport'un haberinde; İtalya Serie A'nın bu sezon için bir daha başlamama ihtimalinin artık arttığı belirtildi. Ligin iptal edilmesi ve bu sezon şampiyon belirlenmemesinin masadaki en güçlü ihtimal olduğu vurgulandı. İtalya Spor Bakanlığı, mayıs sonuna kadar liglerin oynanmayacağını açıklamıştı.
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