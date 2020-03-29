29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'in 14 yaşındaki futbolcusu Christian Minchola kalp krizinden hayatını kaybetti

Genç oyuncu hayatını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan 'dan acı haber geldi. ekiplerinden 'in U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki 'nın ölümü üzüntü yarattı. Genç futbolcu 14 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

'da büyük bir şok yaşanıyor. Corona virüsü pandemisinin en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da ekiplerinden 'in U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki 'nın ölümü üzüntü yarattı. Genç futbolcu 14 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol kulüp Atletico Madrid acı haberi resmi internet sitesinde haberi doğruladı.

ATLETICO MADRIDLI 14 YAŞINDAKİ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsü sebebiyle zor zamanlar geçiren İspanya'dan salgın dışında bir acı haber daha geldi. Henüz 14 yaşında olan Christian Minchola, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de U-14 takımında forma giyiyordu. Atletico Madrid 14 yaşındaki Christian Minchola'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN BİRİYDİ

Atletico Madrid öz kaynakdan futbolcu yetiştirme konusunda dünya markası olan bir kulüp. Christian Minchola'da U-14 takımında 50'den falza gol atan oyuncunun geleceğin yıldız adayları arasında olduğu biliniyordu. Christian Minchola'in ilerleyen dönemlerde A takımda önemli yerelere gelebilecek kapasitede olduğu kaydediliyordu.

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