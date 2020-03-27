27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan corona virüsü sonrası flaş hamle!

FIFA'dan corona virüsü sonrası flaş hamle!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgını sebebiyle dünyada spor faaliyetleri durma noktasına gelmişti. Liglerin ertelenmesiyle birlikte yeni transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuyken, FIFA'nın yaz transfer dönemini 31 Aralık'a kadar uzatması bekleniyor. İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle spor organizasyonlarının neredeyse tamamı ertelendi. Askıya alınan turnuvalar, daha önce planlaması yapılmış tarihleri de karmaşık hale getirdi.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre FIFA, liglerin askıya alınmasının ardından yaz transfer dönemini uzatmak için kolları sıvadı. Şu an için hangi ligin ne zaman ve nasıl tamamlanacağı belli olmasa da, FIFA'nın transfer dönemini 31 Aralık'a kadar açık tutmayı planladığı ifade ediliyor.

Transfer döneminin açılışının ise her ligin bitiminden itibaren resmen başlatılması hedefleniyor. FIFA böylece corona virüsü nedeniyle mali açıdan kriz yaşayan kulüplere yardımcı olmak istiyor.

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