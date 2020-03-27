FIFA'dan corona virüsü sonrası flaş hamle!
Tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüsü salgını sebebiyle dünyada spor faaliyetleri durma noktasına gelmişti. Liglerin ertelenmesiyle birlikte yeni transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuyken, FIFA'nın yaz transfer dönemini 31 Aralık'a kadar uzatması bekleniyor. İşte detaylar...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle spor organizasyonlarının neredeyse tamamı ertelendi. Askıya alınan turnuvalar, daha önce planlaması yapılmış tarihleri de karmaşık hale getirdi.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre FIFA, liglerin askıya alınmasının ardından yaz transfer dönemini uzatmak için kolları sıvadı. Şu an için hangi ligin ne zaman ve nasıl tamamlanacağı belli olmasa da, FIFA'nın transfer dönemini 31 Aralık'a kadar açık tutmayı planladığı ifade ediliyor.
Transfer döneminin açılışının ise her ligin bitiminden itibaren resmen başlatılması hedefleniyor. FIFA böylece corona virüsü nedeniyle mali açıdan kriz yaşayan kulüplere yardımcı olmak istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...