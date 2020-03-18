18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.

Hertha Berlin'de koronavirüse rastlandı haberin devamı

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