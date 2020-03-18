18 Mart 2020, Çarşamba
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Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Giriş Tarihi: 18.03.2020
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
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