Roma'dan yaşlı taraftarlarına yardım
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kombinesi olan yaşlı taraftarlarına temel gıda malzemeleri ve koruyucu ekipman dağıtacağını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı kişilerin evde kalmalarına yönelik çağrılar yapıldığı hatırlatıldı.
İtalyan ekibinin, kombine sahibi 75 yaş ve üstü taraftarlara temel gıda malzemeleri ile maske, eldiven ve el dezenfektanlarının yer aldığı bir paket göndereceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp yetkilisi Francesco Calvo, "Herkes için endişe verici bir zaman dilimindeyiz. Yaşlı taraftarlarımıza bu zor süreçte fayda sağlayacak bazı temel malzemeleri göndermek istedik." ifadelerini kullandı.
Roma'da futbolcular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını koronavirüsle mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.
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