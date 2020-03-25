26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'dan yaşlı taraftarlarına yardım

Roma'dan yaşlı taraftarlarına yardım
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

(Serie A) takımlarından , kombinesi olan yaşlı taraftarlarına temel gıda malzemeleri ve koruyucu ekipman dağıtacağını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı kişilerin evde kalmalarına yönelik çağrılar yapıldığı hatırlatıldı.

İtalyan ekibinin, kombine sahibi 75 yaş ve üstü taraftarlara temel gıda malzemeleri ile maske, eldiven ve el dezenfektanlarının yer aldığı bir paket göndereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp yetkilisi Francesco Calvo, "Herkes için endişe verici bir zaman dilimindeyiz. Yaşlı taraftarlarımıza bu zor süreçte fayda sağlayacak bazı temel malzemeleri göndermek istedik." ifadelerini kullandı.

'da futbolcular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını koronavirüsle mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.

Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig ekibinden sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet Premier Lig ekibinden sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet
Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için... Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...
Messi'den takdir edilen hareket! Corona virüsü... Messi'den takdir edilen hareket! Corona virüsü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör