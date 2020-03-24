25 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Messi'den takdir edilen hareket! Corona virüsü...

Messi'den takdir edilen hareket! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Barselona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e corona virüsü ile mücadele adona toplam 1 milyon Euro'luk bir bağış yaptı. Yıldız oyuncunun bu hareket, sporseverlerin takdirini topladı.

Dünyanın her yerinden corona virüs ile mücadeleye yapılan bağışa Arjantinli yıldız Lionel Messi de katıldı.

Yıldız futbolcu 'nın Barselona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.

HASTANEDEN TEŞEKKÜR GELDİ

Messi'nin bağışı sonrası 'Haspitaş Clinic' isimli hastaneden teşekkür paylaşımı geldi.

KORUNMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesmişti.

Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

GUARDIOLA DA 1 MİLYON EURO BAĞIŞLAMIŞTI

İngiliz devi Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü corona virüsünün yüzlerce can aldığı ülkesi İspanya'ya yardım eli uzatmıştı. 49 yaşındaki teknik adamın corona ile mücadele kapsamında Barcelona'daki Angel Soler Daniel Vakfı'na ve Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladığı öğrenilmişti.

Ibrahimovic Stockholm'de görüldü haberin devamı

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