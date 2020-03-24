Messi'den takdir edilen hareket! Corona virüsü...
Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Barselona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e corona virüsü ile mücadele adona toplam 1 milyon Euro'luk bir bağış yaptı. Yıldız oyuncunun bu hareket, sporseverlerin takdirini topladı.
Dünyanın her yerinden corona virüs ile mücadeleye yapılan bağışa Arjantinli yıldız Lionel Messi de katıldı.
Yıldız futbolcu İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.
HASTANEDEN TEŞEKKÜR GELDİ
Messi'nin bağışı sonrası 'Haspitaş Clinic' isimli hastaneden teşekkür paylaşımı geldi.
Leo Messi hace una donación para la lucha contra la #Covid19 en el #CLÍNIC. Muchas gracias Leo, por tu compromiso y tu apoyo. @idibaps #Covid19 #YoMeQuedoenCasa— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 24, 2020
✅https://t.co/crwjKOSBdU pic.twitter.com/P1cqEeNLgD
KORUNMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞTİ
Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesmişti.
Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullanmıştı.
GUARDIOLA DA 1 MİLYON EURO BAĞIŞLAMIŞTI
İngiliz devi Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola corona virüsünün yüzlerce can aldığı ülkesi İspanya'ya yardım eli uzatmıştı. 49 yaşındaki teknik adamın corona ile mücadele kapsamında Barcelona'daki Angel Soler Daniel Vakfı'na ve Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladığı öğrenilmişti.
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