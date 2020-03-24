24 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Adebayor karantinaya alındı

Adebayor karantinaya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Paraguay takımlarından Club Olimpia'da forma giyen Togolu golcü , corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkesine dönerken Benin'de karantinaya alındı.

Ülkemizde daha önce ve formaları da giyen , son olarak ülkesi Paraguay'ın Club olimpia takımına transfer olmuştu.

Yapılan açıklamaya göre ülkesi Togo'ya dönmek için yola çıkan Adebayor, komşu ülke Benin'de, 84 yolcu ile birlikte bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, kendisini evinde gibi hissettiğini ve Benin'de karantinada olmaktan dolayı herhangi bir rahatsızlık duymadığını dile getirdi.

36 yaşındaki futbolcu; , , ve Tottenham gibi takımlarda forma giymişti.

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