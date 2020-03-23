23 Mart 2020, Pazartesi
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Statlar hastalara açılıyor
Brezilya'da da etkisini gösteren corona virüse karşı futbol kulüpleri harekete geçti. Bahia, Athletico Paranaense ve Sao Paulo gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı.
Brezilya'da da etkisini gösteren corona virüse karşı futbol kulüpleri harekete geçti. Bahia, Athletico Paranaense ve Sao Paulo gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı. Bu 3 kulüp yöneticilerinin, kendilerine ait bu yerlerin hastalara müdahale amaçlı kullanılması için yetkili makamlara başvurduğu açıklandı.
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