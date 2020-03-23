23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Statlar hastalara açılıyor

Statlar hastalara açılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Brezilya'da da etkisini gösteren corona virüse karşı kulüpleri harekete geçti. Bahia, Athletico Paranaense ve gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı.

Brezilya'da da etkisini gösteren corona virüse karşı kulüpleri harekete geçti. Bahia, Athletico Paranaense ve gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı. Bu 3 kulüp yöneticilerinin, kendilerine ait bu yerlerin hastalara müdahale amaçlı kullanılması için yetkili makamlara başvurduğu açıklandı.
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