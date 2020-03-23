23 Mart 2020, Pazartesi
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Pele: En iyisi Ronaldo
Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Pele, katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı.
Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Pele, katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdıran 79 yaşındaki Pele, "Günümüzün en iyisi bana göre o. Fakat Lionel Messi'yi de unutmamak lazım. Tarihin en iyisi konusunda Zico, Ronaldinho, Ronaldo, Beckenbauer, Cruyff gibi isimler var. Ancak en iyisi Pele'ydi. Çünkü herkes benimle kıyaslanıyor. Bu benim hatam değil" ifadelerini kullandı.
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