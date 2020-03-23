23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Pele: En iyisi Ronaldo

Pele: En iyisi Ronaldo
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen , katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı.

tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen , katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. 'ya övgüler yağdıran 79 yaşındaki Pele, "Günümüzün en iyisi bana göre o. Fakat Lionel Messi'yi de unutmamak lazım. Tarihin en iyisi konusunda Zico, Ronaldinho, Ronaldo, Beckenbauer, Cruyff gibi isimler var. Ancak en iyisi Pele'ydi. Çünkü herkes benimle kıyaslanıyor. Bu benim hatam değil" ifadelerini kullandı.
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